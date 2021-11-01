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20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي

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20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي

20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1058448
محررو المناطق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي، وذلك بحضور قيادات وكالة المسجد النبوي الشريف.

اشتملت الخطة على (20) برنامجا ومبادرة ودراسة تطويرية في جانب( التعريف بالخدمات -التعاون الميداني -استقبال وخدمات خاصة- تطوير بيئة تقديم الخدمات -توفير أدلة استرشادية -خدمات رقمية وذكية -توفير أدوات وتجهيزات -التعاون مع جهات متخصصة – تنظيم زيارا ت خاصة –دراسات ومقترحات)

ويأتي هذا التدشين من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إيماناً منه بالدور الكبير الذي تبذله القيادات النسائية بوكالة المسجد النبوي الشريف وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

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