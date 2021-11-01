احدث الأخبار

استشاري: تجسيد للطبيب “افتراضيا” داخل منزل المريض في المستقبل (فيديو)
أبرز المواد
 20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي
محليات
 استدعاء الآلاف من سيارة هيونداي “Azera”.. والتجارة تكشف السبب
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يتسلم تقريرا عن أعمال جامعة “المؤسس”
منطقة مكة المكرمة
  جامعة “المؤسس” تطلق مسابقة العمل التطوعي بين الكليات
محليات
 أخصائي جراحة يحذر من وفاة الأطفال بسبب العنب والمكسرات (صورة)
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تدمر طقمين يحملان تعزيزات لمليشيا الحوثي في مأرب  
أبرز المواد
 هل تساقط الشعر مؤشر على سوء الحالة النفسية للنساء؟.. خبير يجيب (فيديو)  
أبرز المواد
 بالشروط ورابط التقديم.. 48 وظيفة شاغرة بأمانة حائل
أبرز المواد
 “الشنة والمجلاد”.. آخر خطوات إحياء الموروث الشعبي لحفظ التمور
أبرز المواد
 نقلة نوعية لأهالي المنطقة.. افتتاح مركز صحي العسيلة بمكة
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)
أبرز المواد
عاجل

أخصائي جراحة يحذر من وفاة الأطفال بسبب العنب والمكسرات (صورة)

استشاري: تجسيد للطبيب “افتراضيا” داخل منزل المريض في المستقبل (فيديو)

استشاري: تجسيد للطبيب “افتراضيا” داخل منزل المريض في المستقبل (فيديو)

أبرز المواد
20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي

20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي

محليات
استدعاء الآلاف من سيارة هيونداي “Azera”.. والتجارة تكشف السبب

استدعاء الآلاف من سيارة هيونداي “Azera”.. والتجارة تكشف السبب

أبرز المواد
أمير مكة بالنيابة يتسلم تقريرا عن أعمال جامعة “المؤسس”

أمير مكة بالنيابة يتسلم تقريرا عن أعمال جامعة “المؤسس”

منطقة مكة المكرمة

استشاري: تجسيد للطبيب “افتراضيا” داخل منزل المريض في المستقبل (فيديو)

استشاري: تجسيد للطبيب “افتراضيا” داخل منزل المريض في المستقبل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058465
محررو المناطق

قال طبيب الأسرة د. فؤاد سندي، إنه سيكون في المستقبل تجسيد للطبيب “افتراضيا” داخل منزل المريض دون حاجة الحضور للمستشفى.

وأضاف طبيب الأسرة، خلال حديثة مع قناة “الإخبارية”، أن معظم الحالات الطبية يمكن معالجتها عبر العيادات الافتراضية، ويستثنى من ذلك العمليات الجراحية وبعض الحالات التي تستعدي تدخل.

وأشار سندي، إلى أن هذا الأمر يوفر عناء المريض للذهاب إلى المستشفيات، وهذه هي أحد أركان رؤية 2030 بتقديم الرفاهية الصحية لدى المواطنين.

 

روابط ذات صلة

الإطاحة بـ 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)

الإطاحة بـ 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)
أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة ‏الداخلية

أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة ‏الداخلية
المدينة المنورة تحتضن اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

المدينة المنورة تحتضن اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*