استشاري: تجسيد للطبيب “افتراضيا” داخل منزل المريض في المستقبل (فيديو)

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قال طبيب الأسرة د. فؤاد سندي، إنه سيكون في المستقبل تجسيد للطبيب “افتراضيا” داخل منزل المريض دون حاجة الحضور للمستشفى.

وأضاف طبيب الأسرة، خلال حديثة مع قناة “الإخبارية”، أن معظم الحالات الطبية يمكن معالجتها عبر العيادات الافتراضية، ويستثنى من ذلك العمليات الجراحية وبعض الحالات التي تستعدي تدخل.

وأشار سندي، إلى أن هذا الأمر يوفر عناء المريض للذهاب إلى المستشفيات، وهذه هي أحد أركان رؤية 2030 بتقديم الرفاهية الصحية لدى المواطنين.