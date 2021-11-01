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وداعًا للنظارات.. قطرة عين تساعد على القراءة بوضوح لمدة 6 ساعات (فيديو)

وداعًا للنظارات.. قطرة عين تساعد على القراءة بوضوح لمدة 6 ساعات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058477
محررو المناطق

قال الدكتور طراد القاضي، استشاري طب العيون المتخصص في الليزر والليزك، إن دراسات حديثة توصلت إلى نوع من قطرة العين، تمكن الإنسان من الاستغناء عن نظارة القراءة لمدة 6 ساعات.

وأضاف القاضي خلال حديثه لـ”الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن طريقة عمل القطرة تكمن في توسيع “بؤبؤ العين” الأمر الذي يحسن من رؤية الأجسام والأشياء القريبة، موضحًا أن هذه القطرة تساعد في الاستغناء عن نظارة القراءة لمدة 6 ساعات، موضحا أنه على الرغم من أنها تساعد على رؤية الأشياء القريبة بشكل أفضل إلا أنها لا تغني عن عمليات تصحيح النظر”.

 

 

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