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إخلاء أحياء جدة العشوائية تمهيدًا لإزالتها (فيديو)

إخلاء أحياء جدة العشوائية تمهيدًا لإزالتها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058482
محررو المناطق

بدأت أمانة جدة، بإخلاء الأحياء السكنية للمناطق العشوائية، في حي النزلة اليمانية، والقريات، إضافة إلى مدائن الفهد والثعالبة والمصفاة، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.

يذكر أن أمانة محافظة جدة قد شرعت، في وقت سابق، في أعمال إزالة العقارات في حيي غليل وبترومين جنوب جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية.

وتأتي أعمال الإزالة ضمن الجهود المبذولة بهدف تطوير ومعالجة المخاطر التي تشكلها هذه المباني على السكان والبدء في أعمال تطوير وتخطيط الحي وتنظيمه بشكل حضاري، ومعالجة الأحياء العشوائية، والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة.

 

 

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