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الزعاق يكشف سر تسمية شهر نوفمبر بهذا الاسم وعلاقته بموسم الزراعة (فيديو)

الزعاق يكشف سر تسمية شهر نوفمبر بهذا الاسم وعلاقته بموسم الزراعة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058485
محررو المناطق

قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الفلك، إن سر تسمية شهر نوفمبر بهذا الاسم يرجع إلى العصر اليوناني والروماني، حيث اشتق من اللفظ اللاتيني “نوفم” وتعني التاسع، حيث كان الرومان يبدأون السنة بداية من مارس قبل إضافة يناير وفبراير إلى السنة الميلادية.

وأكد “الزعاق” مقدم برنامج “تقويم” على قناة “العربية”، إن هناك علاقة للشهر بموسم الزراعة حيث يسمى في دول العراق والشام تشرين الثاني، وتعني موسم الزراعة الثاني، متابعا: “أجمل وألطف أيام السنة تكون في نوفمبر لأنه يشتهر بتشكل السحب”.

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