محلل استراتيجي: “حارس الأجواء” يوطن الصناعات العسكرية وفقا لرؤية 2030 (فيديو)

محررو المناطق

قال اللواء متقاعد عبد الله القحطاني، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن توطين الصناعات العسكرية يعد من أبرز مشاريع المملكة التنموية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وقال القحطاني، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن مشروع طائرة حارس الأجواء يعد نواه لتوطين الصناعات العسكرية والتوسع فيها، وضمن مشروع استراتيجي لتحقيق الاكتفاء، مضيفا أن الطائرات بدون طيار تمثل احتياج كبير للمملكة، كما يحقق الاستقلالية الداخلية ومواجهة الإرهاب.

فيديو | محلل عسكري واستراتيجي: توطين الصناعات العسكرية من مشاريع المملكة التنموية لتحقيق أهداف #رؤية_2030#الإخبارية#عين_الخامسة pic.twitter.com/LlJQ9BZ0t7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 1, 2021

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، قد أعلنت أمس الأحد، عن توقيع عقد تطوير طائرة بدون طيار (حارس الأجواء) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن توقيع العقد “يهدف الى بناء قاعدة ابتكارية رائدة إقليميا ودوليا من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار”.