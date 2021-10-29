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غداً.. فلكية جدة ترصد قرب عطارد من نجم السماك الأعزل

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غداً.. فلكية جدة ترصد قرب عطارد من نجم السماك الأعزل

غداً.. فلكية جدة ترصد قرب عطارد من نجم السماك الأعزل
http://almnatiq.net/?p=1058503
محررو المناطق

يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم غدٍ الثلاثاء 02 نوفمبر , كوكب عطارد بالقرب من نجم السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويفصل بينهما بضعة درجات على قبة السماء.

ووصف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهره أكوكب عطارد ،أنه أصغر كواكب النظام الشمسي والأقرب للشمس ، مشيراً إلى أنه يشاهد فوق نقطة شروق الشمس خلال الأيام القليلة الأولى من شهر نوفمبر.

وأفاد أنه بعد ذلك سينخفض عطارد إلى الشفق الأكثر سطوعًا ، نحو الشمس قبل شروقها ، لافتاً إلى أنه أحيانًا يصعب تحديد عطارد ولكن بالنسبة للقاطنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن الأيام الثلاثة الأولى من نوفمبر الجاري توفر فرصة جيدة لرؤية الكوكب.

ولفت أبو زاهره إلى أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد المع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهران لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما.

يشار إلى أنه يفضل الاستعانة بالمنظار لتحديد موقع عطارد فوق موقع شروق الشمس ، وبمجرد العثور عليه سيكون من السهل رؤيته بالعين

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