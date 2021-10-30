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ارتكب 19 حادثة جنائية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة

ارتكب 19 حادثة جنائية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة

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ارتكب 19 حادثة جنائية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة

ارتكب 19 حادثة جنائية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة
http://almnatiq.net/?p=1058517
المناطق- واس

ألقت قوات شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، ارتكب 19 حادثة جنائية، تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكب 19 حادثة جنائية، تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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