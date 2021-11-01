بحضور مدير الموارد البشرية بالرياض.. “همة” تحتفل بتخريج وتوظيف “20” فتاة باحثة عن العمل

نظمت جمعية التنمية البشرية “همة” مساء اليوم، الحفل الختامي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي لتكريم الجهات التي شاركت من خلال البرنامج في توظيف مايقارب من 20 فتاة باحثة عن العمل، بحضور بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، ورئيس مجلس ادارة الجمعية د. فهد اللحيدان وبعض منسوبي الجهات المشاركة والداعمة.

اشتمل البرنامج الذي اطلقته الجمعية واستهدف 20 جمعية ولجنة تنمية من الجهات في القطاع الغير ربحي، على مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مهارات التسويق والتواصل الرقمي وادارة المحتوى يتبعها تطوع مهني لدى الجهات المشاركة وينتهي بالتوظيف بعد اجتياز المهارات المحددة من كل جهة وتسليم مشاريع التخرج.

وشكر الدكتور الحربي في كلمة القاها بهذه المناسبة جمعية همة والجهات المشاركة و داعم البرنامج ” بنك الجزيرة” على مساهمتهم في بناء وتنمية قدرات الشباب السعودي وفتح المجال لتوظيفهم لاسيما ان خريجات البرنامج فتيات سعوديات مما بساهم في تحقيق اهم اهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة تمكين المرأة ورفع معدلات توظيفها بمختلف المجالات .