المقطع شاهده الملايين.. أم مصرية تنقذ نجلها من الصعق الكهربائي بفدائية (فيديو)

محررو المناطق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، مقطع فيديو من كاميرات مراقبة، يرصد قيام أم بإنقاذ ابنها من الصعق الكهربائي بكل شجاعة، في سوبر ماركت.

ويرصد الفيديو، الذي شاهده أكثر من 11 مليون شخص، قيام الشاب بتنظيف المحل، وأثناء ذلك أمسك بسلك كهربائي فصعقه، لتتدخل الأم سريعا وتنتزع السلك منه بفدائية لتنقذ نجلها.

وأثنى رواد مواقع التواصل، على شجاعة الأم، وأكدوا أنها لم تترد لحظة في إنقاذ نجلها.

من جانبها، قالت منى بديع، والدة الشاب مازن: “ابني تعود على فتح السوبر ماركت وعندما أمسك الباور الخاص بالتنظيف تعرض لصعق كهربائى بسبب سلك مكشوف وسقط على الأرض، ووقتها وجدته ممسكا به وقمت بسحبه وحضنته وأدخلته داخل السوبر ماركت”.

وأوضحت والدة الفتى، في تصريحات نقلتها صحف محلية، أنها خرجت على صوت ابنها بعد تعرضه للصعق الكهربائى، وقد تعرض لإصابات فى الجسم نتيجة السقوط، وفي اليوم السابق تعرض لكسر في أحد أصابعه.

وأشارت منى بديع، إلى أنها شعرت بالخوف بعد سقوط نجلها على الأرض ولم تتوقع أن يكون بسبب الصعق الكهربائى الذى أصاب مازن، وتشعر بوجع بالقلب بعد تذكر الموقف وبعد مشاهدة الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، لافتة أن نجلها سجل الواقعة من كاميرات المراقبة ونشرها على الواتسآب الخاص به وكذلك ابنتها قامت بنشره على إحدى الصفحات.

وقدمت والدة الشاب، الشكر لكل المتابعين للموقف الذين أثنوا على العمل الذى قامت به والذى تعتبره موقفا بسيط، وكذلك يجب أن يتمتع الجميع بسرعة التصرف.