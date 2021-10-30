هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب

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مع اقتراب فصل الشتاء يتجه معظم الآباء والأمهات إلى تحصين أولادهم ضد الأنفلونزا، بإعطائهم اللقاح الموسمي.

وكشفت الصحة العالمية، أن أفضل توقيت لتلقي اللقاح هو شهري سبتمبر وأكتوبر، وأكدت المنظمة أنه يمكن إعطاء حُقَن لقاح الإنفلونزا للأطفال بعمر 6 أشهر فأكبر، وكذلك البخاخ الرذاذي، وقالت غنه لا داعي من القلق حول الأعراض الناتجة عن اللقاح ومنها الالتهاب أو الإحمرار أو التورم في مكان الحقن، ومن الوارد حدوث حمى وآلام في العضلات والشعور بالصداع.

وقالت إنه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا الأنفي الرذاذي وهو ما يعرف بالخاخ الأنفي للأطفال الأصحاء بعمر عامين فما فوق، وأن الأعراض الجانبية للرذاذ الأنفي عند إعطائه للأطفال هي حدوث سيلان الأنف والأزيز والصداع والقيء وآلام العضلات والحمى الخفيفة.

وأوضحت الصحة العالمية إلى أنه لا يمكن للقاح الإنفلونزا أن يسبب للطفل الإنفلونزا، كما أنه لا يقي طفلك من “كوفيد 19” أو يزيد خطر إصابته به.

ما هي عدد جرعات لقاح الإنفلونزا التي يحتاجها الطفل؟

– جرعتان، إذا كان عمر طفلك أقل من 9 سنوات، وهذه أول مرة يأخذ فيها لقاح الإنفلونزا، أو في حال تلقي الطفل ما مجموعه جرعة واحدة فقط من اللقاح قبل 1 يوليو 2020، فخطط لإعطائه جرعتين على أن تفصل بينهما أربعة أسابيع على الأقل.

– جرعة واحدة، في حال أخذ طفلك جرعتين أو أكثر من لقاح الإنفلونزا في أي وقت قبل 1 يوليو 2020، وكانت تفصل بين الجرعات أربعة أسابيع على الأقل، فإن جرعة واحدة تكفي هذا العام، وأنه ليس من الضروري أن يكون الطفل قد تلقى الجرعتين خلال نفس الموسم أو في مواسم متتالية، كذلك، في حال أخذ طفلك لقاح الإنفلونزا للمرة الأولى بعمر 9 سنوات أو أكبر، فتكفيه جرعة واحدة.

يذكر أن اللقاح قد يحتاج إلى ما يصل إلى أسبوعين قبل أن يوفر لطفلك حماية كاملة ضد الإنفلونزا.

هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل اللقاح؟

يؤكد خبراء الصحة العالمية أن هناك حالات يجب فيها استشارة الطبيب قبل تلقي اللقاح أبرزها:

1- إذا شعر طفلك بوعكة صحية.

2- إذا كان طفلك مصابًا بمرض معتدل أو شديد، أخّر إعطاءه لقاح الإنفلونزا إلى أن يتعافى، قد يؤثر احتقان الأنف على إمكانية تلقي الطفل للقاح الأنفلونزا الرذاذي الأنفي.

3- إذا كان الطفل مصابًا بأي حالات مرضية، لا يُنصح باستخدام اللقاح الأنفي الرذاذي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عامًا ممن يتناولون الأسبرين أو دواء يحتوي على الساليسيلات، كما لا يُنصح به للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 4 أعوام ممن لديهم تشخيص بالربو أو الذين أصابهم أزيز تنفسي في الأشهر الـ 12 الماضية.

4- اللقاح الأنفي الرذاذي غير مناسب للأطفال المصابين بضعف الجهاز المناعي أو الأطفال الذين يخالطون عن قرب أطفالًا مصابين بضعف شديد في الجهاز المناعي.

5- كما وتشمل الموانع الإضافية لاستخدام لقاح الأنف الرذاذي الربو لدى الأطفال في سن 5 سنوات فما فوق أو حالة خطيرة أخرى، مثل أمراض الرئة.

6- إذا أصيب الطفل سابقًا بتفاعل حاد عند أخذه أحد لقاحات الإنفلونزا، فإنه لا يُنصح بلقاح الإنفلونزا لمن أصيبوا بتحسس حاد عند تلقي لقاح الإنفلونزا سابقًا، ومع ذلك، استشر طبيب طفلك أولاً، فقد تكون بعض ردات الفعل التحسسية غير مرتبطة باللقاح، ولا يزال بإمكان طفلك أخذ لقاح الإنفلونزا إذا كان مصابًا بحساسية البيض.

فوائد لقاح الأنفلونزا الموسمي

– يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا

– يقلل زيارات الأطباء والتغيب عن العمل والمدرسة بسبب الأنفلونزا.

– منع دخول المستشفى والوفيات المرتبطة بالأنفلونزا.