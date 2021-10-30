احدث الأخبار

هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب
أبرز المواد
 غموض حول آلية إجراء #الاختبارات_النهائية.. ترقب لقرار التعليم.. وطلاب: “يارب عن بعد”
أبرز المواد
 الإمارات: الانتهاء من عودة جميع الدبلوماسيين والمواطنين من لبنان بعد القرارات الأخيرة
أبرز المواد
 القوات اليمنية تكتشف أكبر مزرعة ألغام حوثية وسط التجمعات السكنية بالحديدة (فيديو)
أبرز المواد
 المقطع شاهده الملايين.. أم مصرية تنقذ نجلها من الصعق الكهربائي بفدائية (فيديو)
أبرز المواد
 ارتكب 19 حادثة جنائية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة
أبرز المواد
 بحضور مدير الموارد البشرية بالرياض.. “همة” تحتفل بتخريج وتوظيف “20” فتاة باحثة عن العمل
منطقة الرياض
 لإبراز المواقع الأثرية في العلا.. المملكة تحتضن انطلاق أول متحف طائر في العالم
أبرز المواد
 غداً.. فلكية جدة ترصد قرب عطارد من نجم السماك الأعزل
أبرز المواد
 محلل استراتيجي: “حارس الأجواء” يوطن الصناعات العسكرية وفقا لرؤية 2030 (فيديو)
أبرز المواد
 شاشات إلكترونية بعدة لغات لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي
محليات
 الزعاق يكشف سر تسمية شهر نوفمبر بهذا الاسم وعلاقته بموسم الزراعة (فيديو)
أبرز المواد
هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب

هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب

أبرز المواد
غموض حول آلية إجراء #الاختبارات_النهائية.. ترقب لقرار التعليم.. وطلاب: “يارب عن بعد”

غموض حول آلية إجراء #الاختبارات_النهائية.. ترقب لقرار التعليم.. وطلاب: “يارب عن بعد”

أبرز المواد
الإمارات: الانتهاء من عودة جميع الدبلوماسيين والمواطنين من لبنان بعد القرارات الأخيرة

الإمارات: الانتهاء من عودة جميع الدبلوماسيين والمواطنين من لبنان بعد القرارات الأخيرة

أبرز المواد
القوات اليمنية تكتشف أكبر مزرعة ألغام حوثية وسط التجمعات السكنية بالحديدة (فيديو)

القوات اليمنية تكتشف أكبر مزرعة ألغام حوثية وسط التجمعات السكنية بالحديدة (فيديو)

أبرز المواد

هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب

هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب
http://almnatiq.net/?p=1058532
محررو المناطق

مع اقتراب فصل الشتاء يتجه معظم الآباء والأمهات إلى تحصين أولادهم ضد الأنفلونزا، بإعطائهم اللقاح الموسمي.

وكشفت الصحة العالمية، أن أفضل توقيت لتلقي اللقاح هو شهري سبتمبر وأكتوبر، وأكدت المنظمة أنه يمكن إعطاء حُقَن لقاح الإنفلونزا للأطفال بعمر 6 أشهر فأكبر، وكذلك البخاخ الرذاذي، وقالت غنه لا داعي من القلق حول الأعراض الناتجة عن اللقاح ومنها الالتهاب أو الإحمرار أو التورم في مكان الحقن، ومن الوارد حدوث حمى وآلام في العضلات والشعور بالصداع.

وقالت إنه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا الأنفي الرذاذي وهو ما يعرف بالخاخ الأنفي للأطفال الأصحاء بعمر عامين فما فوق، وأن الأعراض الجانبية للرذاذ الأنفي عند إعطائه للأطفال هي حدوث سيلان الأنف والأزيز والصداع والقيء وآلام العضلات والحمى الخفيفة.

وأوضحت الصحة العالمية إلى أنه لا يمكن للقاح الإنفلونزا أن يسبب للطفل الإنفلونزا، كما أنه لا يقي طفلك من “كوفيد 19” أو يزيد خطر إصابته به.

ما هي عدد جرعات لقاح الإنفلونزا التي يحتاجها الطفل؟

– جرعتان، إذا كان عمر طفلك أقل من 9 سنوات، وهذه أول مرة يأخذ فيها لقاح الإنفلونزا، أو في حال تلقي الطفل ما مجموعه جرعة واحدة فقط من اللقاح قبل 1 يوليو 2020، فخطط لإعطائه جرعتين على أن تفصل بينهما أربعة أسابيع على الأقل.

– جرعة واحدة، في حال أخذ طفلك جرعتين أو أكثر من لقاح الإنفلونزا في أي وقت قبل 1 يوليو 2020، وكانت تفصل بين الجرعات أربعة أسابيع على الأقل، فإن جرعة واحدة تكفي هذا العام، وأنه ليس من الضروري أن يكون الطفل قد تلقى الجرعتين خلال نفس الموسم أو في مواسم متتالية، كذلك، في حال أخذ طفلك لقاح الإنفلونزا للمرة الأولى بعمر 9 سنوات أو أكبر، فتكفيه جرعة واحدة.

يذكر أن اللقاح قد يحتاج إلى ما يصل إلى أسبوعين قبل أن يوفر لطفلك حماية كاملة ضد الإنفلونزا.

هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل اللقاح؟

يؤكد خبراء الصحة العالمية أن هناك حالات يجب فيها استشارة الطبيب قبل تلقي اللقاح أبرزها:

1- إذا شعر طفلك بوعكة صحية.

2- إذا كان طفلك مصابًا بمرض معتدل أو شديد، أخّر إعطاءه لقاح الإنفلونزا إلى أن يتعافى، قد يؤثر احتقان الأنف على إمكانية تلقي الطفل للقاح الأنفلونزا الرذاذي الأنفي.

3- إذا كان الطفل مصابًا بأي حالات مرضية، لا يُنصح باستخدام اللقاح الأنفي الرذاذي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عامًا ممن يتناولون الأسبرين أو دواء يحتوي على الساليسيلات، كما لا يُنصح به للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 4 أعوام ممن لديهم تشخيص بالربو أو الذين أصابهم أزيز تنفسي في الأشهر الـ 12 الماضية.

4- اللقاح الأنفي الرذاذي غير مناسب للأطفال المصابين بضعف الجهاز المناعي أو الأطفال الذين يخالطون عن قرب أطفالًا مصابين بضعف شديد في الجهاز المناعي.

5- كما وتشمل الموانع الإضافية لاستخدام لقاح الأنف الرذاذي الربو لدى الأطفال في سن 5 سنوات فما فوق أو حالة خطيرة أخرى، مثل أمراض الرئة.

6- إذا أصيب الطفل سابقًا بتفاعل حاد عند أخذه أحد لقاحات الإنفلونزا، فإنه لا يُنصح بلقاح الإنفلونزا لمن أصيبوا بتحسس حاد عند تلقي لقاح الإنفلونزا سابقًا، ومع ذلك، استشر طبيب طفلك أولاً، فقد تكون بعض ردات الفعل التحسسية غير مرتبطة باللقاح، ولا يزال بإمكان طفلك أخذ لقاح الإنفلونزا إذا كان مصابًا بحساسية البيض.

فوائد لقاح الأنفلونزا الموسمي

– يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا

– يقلل زيارات الأطباء والتغيب عن العمل والمدرسة بسبب الأنفلونزا.

– منع دخول المستشفى والوفيات المرتبطة بالأنفلونزا.

 

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع مدير عام “الصحة العالمية”

وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع مدير عام “الصحة العالمية”
الصحة العالمية: السلالة الجديدة من دلتا تضم 3 متحورات

الصحة العالمية: السلالة الجديدة من دلتا تضم 3 متحورات
الصحة العالمية توصي دول العالم بالوصول لنسبة 40% من التطعيم ضد كورونا مع نهاية 2021

الصحة العالمية توصي دول العالم بالوصول لنسبة 40% من التطعيم ضد كورونا مع نهاية 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*