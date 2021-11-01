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غموض حول آلية إجراء #الاختبارات_النهائية.. ترقب لقرار التعليم.. وطلاب: “يارب عن بعد”

غموض حول آلية إجراء #الاختبارات_النهائية.. ترقب لقرار التعليم.. وطلاب: “يارب عن بعد”
http://almnatiq.net/?p=1058533
محررو المناطق

يترقب أولياء الأمور وطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، اختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ بالشفهية اعتبارا من الأحد الـ9 من شهر ربيع الآخر المقبل، على أن تبدأ التحريرية للمواد المتبقية، يوم الأحد الموافق الـ16 من الشهر نفسه.

وأثيرت حالة من الجدل عن كيفية إجراء هذه الاختبارات، في ظل الحديث عن رغبة وزارة التعليم في إجراءها عن بعد، بينما عبر عدد كبير من الطلاب عن رغبتهم في إجرائها عن بعد.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لإجراء هذه الامتحانات عن بعد، في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة التعليم قرار رسمي حتى الآن في هذا الشأن.

وقالت إحدى المؤيدات لإجراء الامتحانات عن بعد وتدعى بيان السندي: ” يارب الشعب يطالب الاختبارات النهائية عن بعد”.

ونشر حساب آخر مقطع فيديو لرجل يرفع يده إلى السماء ويقول يارب، وذلك تعبيرًا عن رغبته في إجراء الامتحانات عن بعد.

وقال أحد المشاركين في هشتاق #الاختبارات_النهائية: ” عن بعد تكفون لأننا انشقينا من الفيزياء ويتوعدنا في النهائي إذا كان حضوري”، حيث عبر عن ذلك بمقطع فيديو طريف.

وقالت زهور :” وحدو الدعاء يارب الاختبارات النهائية عن بعد واتوفقنا  فيها يارب”، فيما قال حساب آخر : “يارب عن بعد ياخِي خلوها عن بعد وخلاص خلونا نرتاح”.

وقال أحد المؤيدين: “نطالب بالاختبارات عن بعد لأن كل دراسة الفصل كانت مابين الحضوري وعن بعد واكثرها كان عن بعد ف تكون الاختبارات النهائية حضوري على أي أساس”.

وقال حساب لأحد الطلاب: “#الاختبارات_النهائية صحيت بعد غيبوبة العصر والناس متحمسة لإجاء الاختبارات عن بعد ايش صاير علموني” .

https://twitter.com/45_abdh/status/1454812202393821184

وتتجه وزارة التعليم إلى، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية عن بعد، رغم عودة الطلاب إلى المدراس، بحسب ما توقعته مصادر مطلعة بالوزارة، وفقًا لـ”عكاظ”.

وقالت المصادر، إن وزارة التعليم حريصة على تفعيل منصة مدرستي التي حققت نجاحات مميزة منذ بدء تطبيق نظام التعليم عن بُعد، علاوة على التفاعل الكبير الذي أبداه المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور تجاه الأعمال المدرسية المقدمة عبر المنصة مع المحافظة على المكتسبات التقنية الكبيرة التي حققتها المنصة.

وبحسب المصادر، فإن التعليم بصدد وضع آلية محددة لأداء الاختبارات عن بُعد تعتمد على تحديد وقت محدد للاختبار في اليوم الدراسي، خلال الفترة الرسمية لانطلاقتها التي ستبدأ بالاختبارات الشفهية اعتبارا من الأحد الـ9 من شهر ربيع الآخر المقبل، على أن تبدأ الاختبارات التحريرية للمواد المتبقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ16 من الشهر نفسه.

وكانت وزارة التعليم اتخذت جملة من القرارات والتدابير مؤخراً، بالتنسيق مع جهات أخرى؛ من أبرزها عودة المرحلتين المتوسطة والثانوية للدراسة الحضورية، مع وضع آلية تضمن سلامة الطلاب؛ منها التباعد لمسافة متر ونصف المتر قبل أن تتقلص إلى 30 سم مع تقسيم الطلاب إلى مجموعات، فيما سمح لبعض المدارس وذلك وفق آلية الغاء تلك المجموعات والعودة الحضورية بشكل يومي.

 

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