الإمارات: الانتهاء من عودة جميع الدبلوماسيين والمواطنين من لبنان بعد القرارات الأخيرة

المناطق- وكالات:

أعلنت الخارجية الإماراتية، الانتهاء من عودة جميع الدبلوماسيين و الإداريين والمواطنين من لبنان بعد القرارات الأخيرة ضد بيروت.

وكانت الإمارات، قد أعلنت سحب سفيرها ودبلوماسيها من لبنان تضامنًا مع المملكة.

وقال خليفة شاهين المرر وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة الشقيقة، في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاهها.

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

وكانت قد أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أدلى بها، حالة من الجدال الواسع في الأوساط الخليجية.

وقال وزير الإعلام اللبناني، تصريحات مسيئة بحق المملكة، ومؤيدة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وبعدها اشتعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين الخليج ولبنان، حيث اتخذت العديد من الدول الخليجية إجراءات، لما اعتبرته إساءة وتحيز، من قرداحي.