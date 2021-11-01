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مصري يذبح زميله ويتجول برأسه في شوارع الإسماعيلية.. والسبب

مصري يذبح زميله ويتجول برأسه في شوارع الإسماعيلية.. والسبب

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مصري يذبح زميله ويتجول برأسه في شوارع الإسماعيلية.. والسبب

مصري يذبح زميله ويتجول برأسه في شوارع الإسماعيلية.. والسبب
http://almnatiq.net/?p=1058549
محررو المناطق

أقدم شاب مصري على ذبح زميله والتشهير بجثته في محافظة الإسماعيلية شرقي البلاد، حيث تجول في شوارع المدينة حاملا رأس القتيل.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الأمن، أن سبب الحادث هو انتقام القاتل بسبب وجود علاقة غير شرعية بين القتيل ووالدة القاتل.

وفوجئ المارة بشارع طنطا والبحري في المدينة بشاب يقتل زميله ويفصل رأسه عن جسده ثم تجول بها في الطريق.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان يفيد بقيام أحد الشباب بذبح شاب وفصل رأسه عن جسده والسير به في شارع طنطا.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وفرضت طوقا حول المكان وتمكنت من القبض على الجاني.

وتعكف الأجهزة الأمنية حاليا على معرفة السبب الحقيقي وراء الحادث ودوافع ارتكابه بهذه البشاعة، حيث استدعت عددا من شهود العيان وأصحاب المحال بالمنطقة للاستماع لأقوالهم.

وقال مصدر أمني إن المجني عليه يدعى محمد الصادق، 42 عاما، مقيم في منطقة البلابسة في نطاق حي ثان الإسماعيلية، وفقا لقناة “العربية”.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن القاتل مهتز نفسيا وسبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان.

وذكرت أن القاتل يعمل بمحل أثاث خاص بشقيق المجني عليه، وقام بالتعدي بساطور على القتيل مما أدى إلى فصل رأسه، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق

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