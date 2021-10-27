احدث الأخبار

بسبب الجماهير.. “الانضباط” تغرم الأهلي والهلال 20 ألف ريال
أبرز المواد
 مصري يذبح زميله ويتجول برأسه في شوارع الإسماعيلية.. والسبب
أبرز المواد
 هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب
أبرز المواد
 غموض حول آلية إجراء #الاختبارات_النهائية.. ترقب لقرار التعليم.. وطلاب: “يارب عن بعد”
أبرز المواد
 الإمارات: الانتهاء من عودة جميع الدبلوماسيين والمواطنين من لبنان بعد القرارات الأخيرة
أبرز المواد
 القوات اليمنية تكتشف أكبر مزرعة ألغام حوثية وسط التجمعات السكنية بالحديدة (فيديو)
أبرز المواد
 المقطع شاهده الملايين.. أم مصرية تنقذ نجلها من الصعق الكهربائي بفدائية (فيديو)
أبرز المواد
 ارتكب 19 حادثة جنائية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة
أبرز المواد
 بحضور مدير الموارد البشرية بالرياض.. “همة” تحتفل بتخريج وتوظيف “20” فتاة باحثة عن العمل
منطقة الرياض
 لإبراز المواقع الأثرية في العلا.. المملكة تحتضن انطلاق أول متحف طائر في العالم
أبرز المواد
 غداً.. فلكية جدة ترصد قرب عطارد من نجم السماك الأعزل
أبرز المواد
 محلل استراتيجي: “حارس الأجواء” يوطن الصناعات العسكرية وفقا لرؤية 2030 (فيديو)
أبرز المواد
بسبب الجماهير.. “الانضباط” تغرم الأهلي والهلال 20 ألف ريال

بسبب الجماهير.. “الانضباط” تغرم الأهلي والهلال 20 ألف ريال

أبرز المواد
مصري يذبح زميله ويتجول برأسه في شوارع الإسماعيلية.. والسبب

مصري يذبح زميله ويتجول برأسه في شوارع الإسماعيلية.. والسبب

أبرز المواد
هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب

هل يجب استشارة طبيب الطفل قبل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. الصحة العالمية تجيب

أبرز المواد
غموض حول آلية إجراء #الاختبارات_النهائية.. ترقب لقرار التعليم.. وطلاب: “يارب عن بعد”

غموض حول آلية إجراء #الاختبارات_النهائية.. ترقب لقرار التعليم.. وطلاب: “يارب عن بعد”

أبرز المواد

بسبب الجماهير.. “الانضباط” تغرم الأهلي والهلال 20 ألف ريال

بسبب الجماهير.. “الانضباط” تغرم الأهلي والهلال 20 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=1058559
محررو المناطق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فرض غرامة على الأهلي والهلال بسبب رمي جماهيرهما عُبوات مياه على أرض الملعب في مباراتهما في الدوري.

وأكدت لجنة الانضباط في بيان لها، ثبوت مخالفة جمهور ناديي الهلال والأهلي وإلزامهم بدفع الغرامة المالية المستحقة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشددت على أن قرار لجنة الانضباط غير قابل الاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكان قد تعادل الأهلي أمام نظيره الهلال، بنتيجة 1-1 في قمة مباريات الجولة العاشرة بدوري المحترفين.

روابط ذات صلة

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الطائي ضد لاعب الأهلي

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الطائي ضد لاعب الأهلي
لحظة احتفال جماهير “نيوكاسل” بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للمملكة  

لحظة احتفال جماهير “نيوكاسل” بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للمملكة  
فرض غرامة مالية على “الاتحاد” بسبب رمي جماهيره 3 علب مياه أمام التعاون

فرض غرامة مالية على “الاتحاد” بسبب رمي جماهيره 3 علب مياه أمام التعاون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*