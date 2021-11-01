مدير تعليم حائل يفتتح معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي للموهوبين

محررو المناطق

افتتح مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، الدكتور منذر البليهد معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) الذي تنظمه إدارة الموهوبين بتعليم حائل، وذلك بمركز الموهوبين، وكرم المشاركين في المعرض.

تلى ذلك جولة للمدير العام في أجنحة المعرض مستعرضاُ اكثر من 45 مشروع علمي وبحثي للطلاب من مختلف مدارس المنطقة، وقد استمع خلال ذلك إلى شرح الطلاب لطبيعة مشاريعهم العلمية.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة حائل على أهمية دعم الموهبة والأبداع وتطويرها لدى الطلاب واكتساب الخبرات البحثية والعلمية واستثمار ذلك وفق الرؤية الطموحة 2030 التي ترسم المستقبل الواعد لهذا الوطن المعطاء في شتى المجالات، وأبدى أعجابه بما شاهد من مشاريع إبداعية وابتكارية، وشكر المدير العام الجميع على اهتمامهم بمجالات الموهبة والإبداع وإلى مزيد من العطاء.

من جانبه أكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية (بنين) الأستاذ عارف الحربي أن رعاية الموهبة والإبداع وتنميتها لها كبير الأثر في تطوير المكتسبات العلمية لدى الطلاب مما يمهد الطريق للمشاركة في المسابقات العلمية، المحلية والدولية.

وعلى شرف سعادة المدير العام قدمت إدارة الموهوبين بتعليم حائل، الجوائز للطلاب المشاركين في المعرض والدروع التذكارية للمدارس المتميزة بالتسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.

وبالتزامن مع معرض الأولمبياد اطلع المدير العام على الدورات التي يقدمها مركز الموهوبين لطلاب المرحلة المتوسطة بمشاركة معلمي الموهوبين في مدارس المنطقة من خلال برنامج موهبتك ثروة.