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خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم

خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم
http://almnatiq.net/?p=1058595
المناطق- واس

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم الإثنين، أنه “تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ حسب تقويم أم القرى”.

وأضاف البيان: “على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه”.

وتابع البيان: “نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.

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