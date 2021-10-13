منها بقايا السجائر.. 8 أدوات تشير إلى تعاطي صاحبها للمخدرات (فيديو)

محررو المناطق

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، عن بعض الأدوات التي قد تكون بمثابة مؤشرات واضحة لاحتمال استعمال صاحبها للمخدرات.

وقالت اللجنة خلال انفوجراف، نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن هذه الأدوات تشمل المخلفات وبقايا السجائر، ومقصاً عليه آثار حروق، ومطاطاً ضاغطاً للوريد، وملعقة، وإبرة حقن، وورق لف السجائر، وشفرة موس حلاقة.

وأكدت أنه على الرغم من كون وجود هذه الأدوات لا يعني الجزم بأن صاحبها يتعاطى المخدرات، فإنها مؤشرات ذات دلالة قوية على ذلك.