تعليم جازان تعقد الاختبارات التحريرية للمتقدمات للعمل في “الإشراف التربوي”

محررو المناطق

عقد تعليم جازان، الاختبارات التحريرية للمتقدمات من المعلمات، للعمل في مجال الإشراف التربوي والراغبات بالنقل إلى إدارات أخرى في عدد من التخصصات المختلفة.

يأتي ذلك استكمالًا لمسوغات الترشح للعمل في الإشراف التربوي.

يأتي هذا فيما عقد مجلس إدارة تعليم جازان اجتماعه الأول للعام الدراسي 1442 / 1443 هـ برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة وحضور أعضاء المجلس لمناقشة عدد من المحاور المطروحة.