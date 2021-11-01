ما علاقة الاكتئاب بالعين والحسد؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

محررو المناطق

قال د. عبدالرحمن الخيران – أخصائي نفسي، إن بعض الناس يربطون الاكتئاب بالعين والحسد حتى تتفاقم الحالة.

وأضاف الخيران خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المرض النفسي يأتي تدريجي، مشيرا إلى أن الحسد أو العين تحدث فجأة.

وتابع أن أعراض الاكتئاب أو المرض النفسي، هي: الأرق، العزلة، الحزن الدائم، التفكير في الانتحار، استخدام البعض للمخدرات.