هل تعالج “الرقية” المرض النفسي؟.. أخصائي يوضح (فيديو)

قال د. عبدالرحمن الخيران – الأخصائي النفسي، إن “الرقية” لا تعالج المرض النفسي، ناصحا بعدم أخذ النصيحة عبر مواقع التواصل.
وأكد الخيران خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن الرقية الشرعية لا تغني عن العلاج الطبي النفسي، فهي قد تريح المريض، ولكن لا تعالجه، ولن يستفيد منها.
د. عبدالرحمن الخيران – أخصائي نفسي: "الرقية" لا تعالج المرض النفسي.. وأنصح بعدم أخذ النصيحة عبر مواقع الواصل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZfA9DJpctP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 1, 2021
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