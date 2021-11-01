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هل تعالج “الرقية” المرض النفسي؟.. أخصائي يوضح (فيديو)

هل تعالج “الرقية” المرض النفسي؟.. أخصائي يوضح (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058620
محررو المناطق

قال ‏د. عبدالرحمن الخيران – الأخصائي النفسي، إن “الرقية” لا تعالج المرض النفسي، ناصحا بعدم أخذ النصيحة عبر مواقع التواصل.

وأكد الخيران خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن الرقية الشرعية لا تغني عن العلاج الطبي النفسي، فهي قد تريح المريض، ولكن لا تعالجه، ولن يستفيد منها.

 

 

 

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