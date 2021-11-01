استخدام مواقع التواصل هذه المدة يوميا يجعلك تحتاج إلى عيادة نفسية (فيديو)

محررو المناطق

قال الأخصائي النفسي د. عبدالرحمن الخيران، إن الشخص الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ساعتين ونصف يوميًا؛ يعد مدمنًا ويحتاج لعلاج نفسي.

وأضاف الخيران، خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في حالة استخدام مواقع التواصل 5 ساعات فأكثر إلى 8 ساعات، يحتاج صاحبها إلى عيادة نفسية.