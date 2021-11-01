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هل يقود المرض النفسي إلى الإدمان؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

هل يقود المرض النفسي إلى الإدمان؟.. أخصائي يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058629
محررو المناطق

أكد ‏د. عبدالرحمن الخيران، الأخصائي النفسي، أن المرض النفسي إن لم يتم معالجته بشكل صحيح فإنه قد يقود للإدمان.

وأضاف “الخيران” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الإثنين: “المخدرات تُصيب صاحبها بالأمراض النفسية، والمرض النفسي قد يوصل صاحبه للإدمان”.

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