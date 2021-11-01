هل يقود المرض النفسي إلى الإدمان؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

أكد د. عبدالرحمن الخيران، الأخصائي النفسي، أن المرض النفسي إن لم يتم معالجته بشكل صحيح فإنه قد يقود للإدمان.
وأضاف “الخيران” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الإثنين: “المخدرات تُصيب صاحبها بالأمراض النفسية، والمرض النفسي قد يوصل صاحبه للإدمان”.
د. عبدالرحمن الخيران – أخصائي نفسي: المخدرات تُصيب صاحبها بالأمراض النفسية، والمرض النفسي قد يوصل صاحبه للإدمان #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SByDP26Eb7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 1, 2021
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