أمير الجوف يستقبل مسؤولي وأهالي المنطقة في مجلسه الأسبوعي

المناطق- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في منزل سموه بمدينة سكاكا اليوم، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والمسؤولين من مدنيين وعسكريين، وعدداً من أهالي المنطقة.

ونوه سموه بنجاح المملكة في تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية على المواطنين والمقيمين – بتوفيق الله أولاً – ثم بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله- , مثمنا لجميع الجهات والقطاعات التي بذلت جهودها لمواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن البذل والعطاء والتضحية ليست بالمستغربة على أبناء وبنات الوطن، سائلًا الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

كما استمع خلال الجلسة للمقترحات والملاحظات حول القضايا والموضوعات التي تهم أهالي المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.