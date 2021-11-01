أمير ‏حائل ‏يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة ‏

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم العميد محمد بن نايف العتيبي بمناسبة تعيينه مديراً لمكافحة المخدرات بالمنطقة.
ونوه سموه خلال الاستقبال بحرص القيادة الحكيمة على أمن الوطن وحماية شبابه من آفة المخدرات بمتابعة من سمو وزير الداخلية مشيداً بجهود رجال مكافحة المخدرات بمناطق المملكة ومنطقة حائل سائلاً الله أن يحمي أبناء الوطن وأن يديم الأمن والأمان .
من جهته نوه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة بدعم ومساندة أمير منطقة حائل وسمو نائبه لرجال مكافحة المخدرات بالمنطقة للقيام بواجبهم على أكمل وجه.
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