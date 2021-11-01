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أمير ‏حائل ‏يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة ‏

أمير ‏حائل ‏يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة ‏
http://almnatiq.net/?p=1058644
المناطق- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم العميد محمد بن نايف العتيبي ‏بمناسبة تعيينه مديراً لمكافحة ‏المخدرات بالمنطقة. ‏

ونوه سموه خلال الاستقبال بحرص القيادة الحكيمة على أمن الوطن وحماية ‏شبابه من آفة المخدرات بمتابعة من سمو وزير الداخلية مشيداً بجهود رجال مكافحة المخدرات بمناطق ‏المملكة ومنطقة حائل سائلاً الله أن يحمي أبناء الوطن وأن يديم الأمن والأمان .‏

من جهته نوه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة بدعم ومساندة أمير ‏منطقة حائل وسمو نائبه لرجال مكافحة المخدرات بالمنطقة للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

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