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الموارد البشرية: 3 إجراءات مطلوبة لتعديل المهنة

الموارد البشرية: 3 إجراءات مطلوبة لتعديل المهنة
http://almnatiq.net/?p=1058645
محررو المناطق

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “إنه في حال رغبة المستفيد بنقل الخدمة وتغيير المهنة يتم تزويد الوزارة ببيانات تشمل، “الاسم الثلاثي، رقم للتواصل، المنطقة التابع لها المستفيد”.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال لأحد المستفدين جاء فيه: ” السلام عليكم أخي الكريم في تعديل مهنة سائق خاص إلى عامل وماهي الإجراءات… تعبت وأنا أدور أبغي أصلح وضعي”.

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