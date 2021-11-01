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“سكني” يعلن عن خصومات لمقدمي طلبات التمويل

“سكني” يعلن عن خصومات لمقدمي طلبات التمويل

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الموارد البشرية: 3 إجراءات مطلوبة لتعديل المهنة

الموارد البشرية: 3 إجراءات مطلوبة لتعديل المهنة

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“سكني” يعلن عن خصومات لمقدمي طلبات التمويل

“سكني” يعلن عن خصومات لمقدمي طلبات التمويل
http://almnatiq.net/?p=1058653
محررو المناطق

قدم برنامج تمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها الأول “سكني”، اليوم الإثنين خصومات خاصة لمقدمي طلبات التمويل.

وأضاف أن الخصومات، التي تأتي ضمن “ولاء سكني”، تشمل الأثاث والعديد من المستلزمات المنزلية، وذلك بدعم من شركاء بالرنامج، المتخصصين في جميع أنواع الاحتياجات المنزلية.

وتابع البرنامج أنه يمكن التعرف على مزايا هذا البرنامج من خلال قائمة القسائم الشرائية من الصفحة الشخصية للمستخدم.

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