طقس المملكة اليوم.. ضباب وسحب رعدية على هذه المناطق 

المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرً بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعًا سماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد يتخللها سحب رعدية.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، في تقريره تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.