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تعليم ينبع يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022

تعليم ينبع يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022
تعليم ينبع
http://almnatiq.net/?p=1058675
المناطق ـ واس:

شارك 32 طالب وطالبة من الموهوبين بمدارس التعليم بمحافظة ينبع، في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي نظمتهُ إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

حيث قدم الطلبة الموهوبين بتعليم المحافظة 32 مشروعاً ضمن عدد من المجالات العلمية المتنوعة “الهندسة الطبية الحيوية، العلوم الاجتماعية و السلوكية، الروبوتات والأجهزة الذكية، الطاقة، الكيمياء، الهندسة البيئية، الطاقة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية”.

وشهد المعرض الذي أقيم على مدى يومين وانتهت أعماله أمس بمشاركة 148 موهوباً وموهوبة من طلاب المدارس بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة، تقييم لجان التحكيم لمشروعات الطلاب والطالبات الموهوبين للمشاركة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022”.

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