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وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.. وصلاة الجنازة عصر اليوم

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وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.. وصلاة الجنازة عصر اليوم

وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.. وصلاة الجنازة عصر اليوم
http://almnatiq.net/?p=1058681
محررو المناطق:

أعلن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار في بيان له إلى أنه سيصلى عليه، عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

واختتم البيان بقوله: تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ومن ناحية أخرى نعى الأمير محمد بن سلطان آل سعود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمير محمد بن سلطان آل سعود، “انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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