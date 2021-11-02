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لا يمكن الشفاء منه.. ما هو الخرف الجبهي الصدغي وأعراضة؟

لا يمكن الشفاء منه.. ما هو الخرف الجبهي الصدغي وأعراضة؟
الخرف الجبهي الصدغي
http://almnatiq.net/?p=1058690
المناطق ـ وكالات:

قالت مجلة “سنيورين راتجيبر”، إن الخرف الجبهي الصدغي (Frontotemporal dementia) هو أحد أشكال الخرف يحدث نتيجة التنكس الفص الجبهي الصدغي، وهي المناطق المخية المرتبطة عادة بالسمات والسلوك واللغة.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن، أن أعراض هذا النوع من الخرف تتمثل في تغيرات كبيرة في الشخصية والسلوك الاجتماعي، والتي تظهر في صورة اللامبالاة والعدوانية وفقدان الدوافع وفقدان الاهتمام بالأسرة والعمل والهوايات وإهمال الواجبات وإهمال النظافة الجسدية، بالإضافة إلى صعوبات الكلام والنسيان.

وأشارت إلى أنه لا يمكن الشفاء من الخرف الجبهي الصدغي، ولكن يمكن التخفيف من حدة الأعراض على سبيل المثال بواسطة مضادات الاكتئاب المحتوية على هرمون السيروتونين، والتي تعمل على زيادة الدوافع، ومضادات الذهان، التي تعمل على مواجهة القلق الشديد والعدوانية، والأدوية، التي تعمل على تحسين أداء الذاكرة لمواجهة النسيان.

كما تعتبر الإجراءات غير الدوائية مهمة جدا في علاج الخرف الجبهي الصدغي، ويتكرر على أساس كل حالة على حدة التدابير الأكثر منطقية بالنسبة للمريض؛ فعلى سبيل المثال يمكن أن تساعد الرياضة في مواجهة العدوانية. وإذا كان الخرف الجبهي الصدغي مصحوبا بالانسحاب واللامبالاة، فيوصي بشكل خاص بالموسيقى والرقص والعلاج بالفن.

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