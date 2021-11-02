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أبرزها فرط التعرق وسرعة التنفس.. أعراض تنذر بقصور القلب

أبرزها فرط التعرق وسرعة التنفس.. أعراض تنذر بقصور القلب
http://almnatiq.net/?p=1058693
المناطق ـ وكالات:

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قصور القلب يعني عدم قدرة القلب على إمداد الجسم بالأكسجين الكافي، ما يشكل خطرا جسيما على الحياة.

وأوضحت المؤسسة أن قصور القلب له أسباب عدة تتمثل في تكلس الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والتهاب عضلة القلب وعيوب الحاجز القلبي وعيوب صمام القلب (الخلقية أو المكتسبة).

وتشمل الأسباب أيضا أمراض الأيض مثل داء السكري واضطرابات الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، وأمراض الرئة مثل انتفاخ الرئة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، بالإضافة إلى أورام القلب.

ومن أعراض قصور القلب، فرط التعرق وسرعة التنفس وزيادة معدل ضربات القلب وشرب السوائل بكمية قليلة، فضلا عن الإعياء وتراجع القدرة على بذل مجهود.

ويتم علاج قصور القلب بواسطة الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا والأدوية المدرة للبول، ومنظم ضربات القلب، والإجراءات الجراحية مثل قسطرة القلب وتركيب دعامة للأوعية الدموية واستبدال صمام القلب المعيب، وقد يصل الأمر إلى حد زراعة القلب.

ويلعب أسلوب الحياة الصحي دورا مهما في مواجهة قصور القلب؛ حيث ينبغي اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه مع الإقلال من الملح والابتعاد عن الدهون الحيوانية، مع شرب السوائل على نحو معتدل بمعدل 5ر1 لتر يوميا، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر وإنقاص الوزن في حال المعاناة من البدانة.

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