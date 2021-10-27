الأردن يشهد انتكاسة وبائية.. تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أبريل

محررو المناطق:

سجل الأردن 2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى للإصابات منذ 27 أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية، في تقريرها اليومي، أنه جرى تسجيل 14 وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الصحة الأردنية، فإن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 11052، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 864661.

ونقل موقع “خبرني”عن الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة في الأردن، قوله إن “المملكة تشهد انتكاسة وبائية واضحة”.

وبجسب الطراونة، فإن”الأردن يشهد ارتفاعا بنسبة الفحوصات الإيجابية والحالات النشطة”، مرجعا الارتفاع إلى فتح قطاعات مثل المدارس والجامعات وإقامة المهرجانات والتجمعات الكبيرة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية علاوة على ضعف وتيرة التطعيم ضد الفيروس.