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تدشين مجموعة من مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية

تدشين مجموعة من مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية

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تدشين مجموعة من مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية

تدشين مجموعة من مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية
http://almnatiq.net/?p=1058709
المناطق- واس:

دشن أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي مجموعة من مبادرات برنامج الخدمات الصحية، والتي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى وتقديم خدمات ذات جودة نوعية عالية.

وقد استمع إلى شرح تعريفي عن مبادرة (الموظف الشامل) وهي عبارة عن تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمراجعين في مكان واحد لتسهيل وتقليل فترات الانتظار.

كما تم تدشين مبادرة (تحت أمرك) والتي تعنى بشكاوى واقتراحات المستفيدين والرد على استفساراتهم بطريقة مبتكرة اضافة الى تدشين مبادرة (عونك) والتي تعزز اهتمام المركز الطبي بكبار السن وتوفير سبل الراحة لهم.

وقد عبر الدكتور فهد القرشي عن إعجابه الشديد بهذه المبادرات وشكر القائمين عليها، وأضاف بأن تحسين تجربة المريض هو واجب ديني وإنساني وأن المرضى والمراجعين هم مرآتنا في تحسين أدائنا، ولأن هدفنا هو جودة الحياة فلا بد من التحسين المستمر في شتى المجالات المختلفة.

وفي ختام الجولة تم تدشين وافتتاح عيادة صحة الثدي والتي أطلقت بدورها مبادرة (أنتِ الحياة) المهتمة بتوعية المرأة بضرورة الفحص المبكر والدائم لتحسين فرص مكافحته وزيادة معدل الشفاء إلى أكثر من 95% بمشيئة الله تعالى.

وتجدر الإشارة إلى أن عيادة صحة الثدي ستبدأ في استقبال المرضى ابتداءً من يوم الأربعاء الموفق 3 نوفمبر 2021 بشكل أسبوعي من 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، متمنين للجميع وافر الصحة والعافية.

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