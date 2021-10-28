وزير الثقافة يعلن اكتشاف عمل فني يعود إلى عام 1981 في جدة

محررو المناطق:

كشف بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، عن ظهور عمل فني يرجع تاريخه إلى عام 1981 في محافظة جدة.

وكتب آل سعود، عبر حسابه على موقع تويتر: “بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية، ظهر عمل للفنان الكبير عبدالحليم رضوي والذي يعود إلى 1981”.

بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية، ظهر عمل للفنان الكبير عبدالحليم رضوي والذي يعود إلى 1981. pic.twitter.com/6xpVPQAMIF — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 1, 2021

وقدم وزير الثقافة، الشكر للمهندسين الذين حافظوا على العمل الفني، كما أرفق العديد من الصور التي تبرز جمال وروعة العمل الفني.

وفي وقت سابق، باشرت أمانة جدة بمشاركة جميع الجهات المعنية، أعمال إزالة العقارات بمركز ساحة القطار، تمهيدًا لتطوير هذه المنطقة والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة، وذلك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن أمانة جدة بدأت إجراءات نزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد توسعتها بأحياء غليل وبترومين “الكرنتينا” قبل 8 سنوات (2014) في مرحلتها الأولى، والتي تعد من الأحياء العشوائية، وتتضمن نحو 800 عقار، بما فيها 99 عقارًا في المرحلة الأولى.

وشهدت المرحلة الثانية إزالة أكثر من 356 عقارًا لصالح تنفيذ مشروع فتح وتحسين نفاذية شوارع حيي غليل وبترومين.

وصنفت منطقة البلد كواحدة من أهم المناطق التاريخية العالمية من قِبل منظمة اليونسكو عام 2014، وتقع المنطقة في قلب جدة وتضم أكثر من 650 مبنى تاريخيًا يعود تاريخها لمئات السنين.

شارك في حملة الإزالات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي كانت متواجدة لرصد الأسر التي تسكن حي غليل وبترومين ودراسة حالتهم وتوفير سكن بديل لهم.