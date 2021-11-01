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توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال موسم الشتاء

توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال موسم الشتاء

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توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال موسم الشتاء

توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال موسم الشتاء
http://almnatiq.net/?p=1058719
محررو المناطق:

كشفت إدارة المرور، أن حركة السير في “عقبة ضلع”، ستكون باتجاه الطلوع فقط من النفق الثالث حتى أعلى العقبة، كل يوم جمعة من الـ (11:30م) حتى الواحدة صباحاً، وذلك خلال موسم الشتاء.

جاء ذلك في توجيه لأمير منطقة عسير تركي بن طلال، عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي لإدارة لمرور؛ إذ صدر التوجيه بهدف انسيابية حركة السير.

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