ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 189,38 ريال

محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في المملكة، ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، وسط صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

حيث سجل جرام الذهب عيار 24 بالمملكة نحو 216.42 ريال (57,70 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 189,38 ريال (50,49 دولار)، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 162,32 ريال (43,27 دولار)

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 126,25 ريال (33,66 دولار)، بينما ارتفعت سعر أوقية “أونصة” الذهب إلى 6731 ريال (1794 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية، 1515 ريال (403.89 دولار).

وكانت قد شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعا في الأسواق العالمية أمس الإثنين حيث أبقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.