“الليلي”: اختراع مثبطات الإنزيمات جاء للحد من مخاطر “الإلتهابات الخطيرة”

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كشف الدكتور عبدالرحمن الليلي، عميد البحث العلمي في جامعة الملك فيصل، السبب الرئيسي وراء فكرة اختراع الجامعة “مثبطات الإنزيمات”، مشيرًا أنها جاءت للحد من مخاطر الإلتهابات الخطيرة.

وقال الليلي، في تصريحات متلفزة، إن “الجسم البشري يمر بظروف خطيرة في بعض الأحيان، ويكون ردة فعل الجسم البشري هي الإلتهابات، وبعضها تكون خطيرة وبعضها تكون لطيفة”.

وأضاف: “الإشكالية تكمن في الإلتهابات الخطيرة، يكون عادة ردة فعل الجسم منها السرطان في جميع حالته المختلفة، جامعة الملك فيصل حرصت على التركيز على هذا الجانب”.

وتابع أن هذ الجانب هو “الإلتهابات الخطيرة”، لذا نبحث عن أدوية مناسبة لتقليل هذا الخطر، و”هنا تكمن جهود كلية الصيدلة بالتعاون مع كلية العلوم”.