التقديم بداية من الأحد المقبل.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

محررو المناطق:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وظائف شاغرة للرجال والنساء في مكة المكرمة، والمدينة المنورة للعمل بمسمى “مُراقب حج وعمرة”، و”مُراقب خدمات”.

وقالت وزارة الحج والعمرة من خلال موقعها الإلكتروني، إن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، مضيفة أن جميع الوظائف تشترط على المتقدم أن يجيد إجادة تامة عدة لغات منها”الصينية، والتركي، والباكستانية وغيرها من اللغات.

وأضافت “الحج والعمرة” أن عدد الوظائف المتاحة 44 وظيفة، وسيتم إتاحة التقديم عليها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.