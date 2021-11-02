احدث الأخبار

8334 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة الباحة
المناطق
 نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 
محليات
 استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. “العامة للحدائق” بالباحة تتسلم شتلات الجاكرندا
محليات
 هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب
أبرز المواد
 توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال موسم الشتاء
أبرز المواد
 “كانت أمنيتي البقاء في برشلونة”.. ميسي يطلق قذائفه تجاه “لابورتا”
أبرز المواد
 “الليلي”: اختراع مثبطات الإنزيمات جاء للحد من مخاطر “الإلتهابات الخطيرة”
أبرز المواد
 التقديم بداية من الأحد المقبل.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
وظائف
 شؤون الحرمين الشريفين تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود
أبرز المواد
 أمير القصيم يدعو إلى أهمية زيادة منافذ بيع المنتجات العضوية  
محليات
 حالات الوفاة تقترب من الـ 20 ألف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
أبرز المواد
 تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي
محليات
8334 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة الباحة

8334 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة الباحة

المناطق
نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 

نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 

محليات
استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. “العامة للحدائق” بالباحة تتسلم شتلات الجاكرندا

استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. “العامة للحدائق” بالباحة تتسلم شتلات الجاكرندا

محليات
هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

أبرز المواد

شؤون الحرمين الشريفين تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

شؤون الحرمين الشريفين تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود
الصيانة الدورية للحجر الأسود
http://almnatiq.net/?p=1058754
محررو المناطق:

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.

وأوضح الدكتور المحيميد، أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

 

وأضاف أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة طرق إحترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.
وتابع أن تلك الأعمال تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بالحرمين الشريفين وبخاصة الكعبة المشرفة لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكداً أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.

روابط ذات صلة

تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي

تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي
شاشات إلكترونية بعدة لغات لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي

شاشات إلكترونية بعدة لغات لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي
غسل وتعقيم وتعطير “1500” سجادة بالمسجد الحرام أسبوعياً

غسل وتعقيم وتعطير “1500” سجادة بالمسجد الحرام أسبوعياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*