احدث الأخبار

“كانت أمنيتي البقاء في برشلونة”.. ميسي يطلق قذائفه تجاه “لابورتا”
أبرز المواد
 “الليلي”: اختراع مثبطات الإنزيمات جاء للحد من مخاطر “الإلتهابات الخطيرة”
أبرز المواد
 التقديم بداية من الأحد المقبل.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
وظائف
 شؤون الحرمين الشريفين تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود
أبرز المواد
 أمير القصيم يدعو إلى أهمية زيادة منافذ بيع المنتجات العضوية  
محليات
 حالات الوفاة تقترب من الـ 20 ألف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
أبرز المواد
 تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي
محليات
 “التعليم المدمج صناعة محتوى ورؤى وطنية”.. ورشة عمل بتعليم الطائف  
المناطق
 وزير الثقافة يعلن اكتشاف عمل فني يعود إلى عام 1981 في جدة
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 189,38 ريال
أبرز المواد
 تدشين مجموعة من مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية
منطقة المدينة المنورة
 أبرزها فرط التعرق وسرعة التنفس.. أعراض تنذر بقصور القلب
أبرز المواد
“كانت أمنيتي البقاء في برشلونة”.. ميسي يطلق قذائفه تجاه “لابورتا”

“كانت أمنيتي البقاء في برشلونة”.. ميسي يطلق قذائفه تجاه “لابورتا”

أبرز المواد
“الليلي”: اختراع مثبطات الإنزيمات جاء للحد من مخاطر “الإلتهابات الخطيرة”

“الليلي”: اختراع مثبطات الإنزيمات جاء للحد من مخاطر “الإلتهابات الخطيرة”

أبرز المواد
التقديم بداية من الأحد المقبل.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

التقديم بداية من الأحد المقبل.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

وظائف
شؤون الحرمين الشريفين تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

شؤون الحرمين الشريفين تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

أبرز المواد

“كانت أمنيتي البقاء في برشلونة”.. ميسي يطلق قذائفه تجاه “لابورتا”

“كانت أمنيتي البقاء في برشلونة”.. ميسي يطلق قذائفه تجاه “لابورتا”
ليونيل ميسي
http://almnatiq.net/?p=1058760
محررو المناطق:

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفقة انتقاله إلى صفوف باريس سان جرمان، وأسباب رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وأكد ميسي أنه فعل كل ما بوسعه للبقاء في صفوف برشلونة، متابعًا: “لم يطلب مني رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا بشكل مباشر أن ألعب مجانًا للنادي، ولكنه طلب تخفيض راتبي بنسبة 50 %”.

وتابع: “وافقت على تخفيض راتبي، وكنت على أتمّ الاستعداد لمساعدة النادي، كانت أمنيتي البقاء في برشلونة.. لقد آلمني تصريح لابورتا حين قال أملتُ في أن يبدّل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانًا قبل انتقاله لسان جرمان”. وأكمل ميسي: “مثل هذه التصريحات تخلق تكهنات أو تجعل الناس يفكرون بأشياء لا أعتقد أنني أستحقها”.

وكشف ميسي أنه قرر الانتقال لسان جرمان بسبب فريقهم الرائع قائلًا: “عندما قررت الانتقال لسان جرمان، كان أحد الأسباب فريقهم الرائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو كفريق والفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وحول المقارنة بين المهاجمين الذين يساندونه في المباريات، قال ميسي: “يختلف لويس سواريز عن كيليان مبابي، فالأول مهاجم مستقل، بينما يتميز الثاني بالمشاركة والتسجيل عندما يجد مساحات مفتوحة أمامه”.

وأكد ميسي أنه لا يعرف بالضبط متى سيعتزل، قائلا: “لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم المقبلة. لا أفكر بالاعتزال حاليا”. وعن فرصته في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، قال ميسي: “الفوز ببطولة كوبا أميركا يمثّل أكبر جائزة بالنسبة لي. فوزي بالكرة الذهبية للمرة السابعة سيكون مذهلا، وإن لم يحدث ذلك فلا مشكلة لدي”.

روابط ذات صلة

ممرضة إسبانية تحكي عن تجربة العيش والعمل في المملكة (فيديو)

ممرضة إسبانية تحكي عن تجربة العيش والعمل في المملكة (فيديو)
أرسين فينجر يتولى تدريب “الهلال والنصر” أمام باريس سان جيرمان

أرسين فينجر يتولى تدريب “الهلال والنصر” أمام باريس سان جيرمان
نجاة ميسي من عملية سطو مسلح وسرقة في باريس

نجاة ميسي من عملية سطو مسلح وسرقة في باريس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*