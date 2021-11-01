“كانت أمنيتي البقاء في برشلونة”.. ميسي يطلق قذائفه تجاه “لابورتا”

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تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفقة انتقاله إلى صفوف باريس سان جرمان، وأسباب رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وأكد ميسي أنه فعل كل ما بوسعه للبقاء في صفوف برشلونة، متابعًا: “لم يطلب مني رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا بشكل مباشر أن ألعب مجانًا للنادي، ولكنه طلب تخفيض راتبي بنسبة 50 %”.

وتابع: “وافقت على تخفيض راتبي، وكنت على أتمّ الاستعداد لمساعدة النادي، كانت أمنيتي البقاء في برشلونة.. لقد آلمني تصريح لابورتا حين قال أملتُ في أن يبدّل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانًا قبل انتقاله لسان جرمان”. وأكمل ميسي: “مثل هذه التصريحات تخلق تكهنات أو تجعل الناس يفكرون بأشياء لا أعتقد أنني أستحقها”.

وكشف ميسي أنه قرر الانتقال لسان جرمان بسبب فريقهم الرائع قائلًا: “عندما قررت الانتقال لسان جرمان، كان أحد الأسباب فريقهم الرائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو كفريق والفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وحول المقارنة بين المهاجمين الذين يساندونه في المباريات، قال ميسي: “يختلف لويس سواريز عن كيليان مبابي، فالأول مهاجم مستقل، بينما يتميز الثاني بالمشاركة والتسجيل عندما يجد مساحات مفتوحة أمامه”.

وأكد ميسي أنه لا يعرف بالضبط متى سيعتزل، قائلا: “لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم المقبلة. لا أفكر بالاعتزال حاليا”. وعن فرصته في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، قال ميسي: “الفوز ببطولة كوبا أميركا يمثّل أكبر جائزة بالنسبة لي. فوزي بالكرة الذهبية للمرة السابعة سيكون مذهلا، وإن لم يحدث ذلك فلا مشكلة لدي”.