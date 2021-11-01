نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 

المناطق ـ منطقة نجران:

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية اليوم بمقر الغرفة، سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل شباب وفتيات المنطقة لسوق العمل، بمشاركة 100 متدربٍ ومتدربة .

وتتضمن الورش عدد من الدورات التدريبية التأهيلية وهي: فهم وتطوير الذات وأهميته، وعلاقة تنظيم الوقت بالإنجاز، والتحليل الذاتي عن طريق التحليل الرباعي SWOT، ومهارات الاتصال وأشكاله ومعوقاته، والسيرة الذاتية وأساليب صياغتها ونماذجها، والمشاريع الصغيرة وكيفية إدارتها، وكيفية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات حسب نوع النشاط وحجمه، والتسويق وأشكاله وأساليبه ومهاراته, ونبذة تعريفية عن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف”، ودوره في التنمية ودعم سوق العمل، وتطبيقات عملية وجلسات حوارية إثرائية.