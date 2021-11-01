احدث الأخبار

نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 
محليات
 استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. “العامة للحدائق” بالباحة تتسلم شتلات الجاكرندا
محليات
 هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب
أبرز المواد
 توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال موسم الشتاء
أبرز المواد
 “كانت أمنيتي البقاء في برشلونة”.. ميسي يطلق قذائفه تجاه “لابورتا”
أبرز المواد
 “الليلي”: اختراع مثبطات الإنزيمات جاء للحد من مخاطر “الإلتهابات الخطيرة”
أبرز المواد
 التقديم بداية من الأحد المقبل.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
وظائف
 شؤون الحرمين الشريفين تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود
أبرز المواد
 أمير القصيم يدعو إلى أهمية زيادة منافذ بيع المنتجات العضوية  
محليات
 حالات الوفاة تقترب من الـ 20 ألف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
أبرز المواد
 تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي
محليات
 “التعليم المدمج صناعة محتوى ورؤى وطنية”.. ورشة عمل بتعليم الطائف  
المناطق
نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 

نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 

محليات
استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. “العامة للحدائق” بالباحة تتسلم شتلات الجاكرندا

استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. “العامة للحدائق” بالباحة تتسلم شتلات الجاكرندا

محليات
هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

أبرز المواد
توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال موسم الشتاء

توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال موسم الشتاء

أبرز المواد

نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 

نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 
الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=1058776
المناطق ـ منطقة نجران:

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية اليوم بمقر الغرفة، سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل شباب وفتيات المنطقة لسوق العمل، بمشاركة 100 متدربٍ ومتدربة .

وتتضمن الورش عدد من الدورات التدريبية التأهيلية وهي: فهم وتطوير الذات وأهميته، وعلاقة تنظيم الوقت بالإنجاز، والتحليل الذاتي عن طريق التحليل الرباعي SWOT، ومهارات الاتصال وأشكاله ومعوقاته، والسيرة الذاتية وأساليب صياغتها ونماذجها، والمشاريع الصغيرة وكيفية إدارتها، وكيفية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات حسب نوع النشاط وحجمه، والتسويق وأشكاله وأساليبه ومهاراته, ونبذة تعريفية عن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف”، ودوره في التنمية ودعم سوق العمل، وتطبيقات عملية وجلسات حوارية إثرائية.

روابط ذات صلة

أمير نجران يعتمد تحديث التشكيلات الإدارية بالإمارة

أمير نجران يعتمد تحديث التشكيلات الإدارية بالإمارة
“توطين الوظائف” بنجران تتابع توطين نشاط بيع الأواني المنزلية

“توطين الوظائف” بنجران تتابع توطين نشاط بيع الأواني المنزلية
أمير منطقة نجران يقلد مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية رتبة عميد

أمير منطقة نجران يقلد مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية رتبة عميد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*