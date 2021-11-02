هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

أكدت وزارة الصحة، أنه ُيشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها وكذلك لمن يزور المرضى المنومين.
جاء ذلك في معرض ردها على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “السلام عليكم. مراجعة عيادة الأسنان تشمل شرط دخول المحصن بجرعتين أو لا؟”.
وكتب حساب الصحة على تويتر يقول: “يُشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها وكذلك لمن يزور المرضى المنومين. أما المراجعين للخدمات الطبية في الطوارئ والعيادات فيتم تطبيق الفرز عليهم قبل تقديم الخدمة العلاجية”.
وعليكم السلام صباحك صحة
يُشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها وكذلك لمن يزور المرضى المنومين. أما المراجعين للخدمات الطبية في الطوارئ والعيادات فيتم تطبيق الفرز عليهم قبل تقديم الخدمة العلاجية.
نتمنى لك دوام الصحة.
— الصحة_937 (@SaudiMOH937) November 2, 2021
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