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هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

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هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1058786
محررو المناطق:

أكدت وزارة الصحة، أنه ُيشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها وكذلك لمن يزور المرضى المنومين.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “السلام عليكم. مراجعة عيادة الأسنان تشمل شرط دخول المحصن بجرعتين أو لا؟”.

وكتب حساب الصحة على تويتر يقول: “يُشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها وكذلك لمن يزور المرضى المنومين. أما المراجعين للخدمات الطبية في الطوارئ والعيادات فيتم تطبيق الفرز عليهم قبل تقديم الخدمة العلاجية”.

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