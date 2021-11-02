هل يشترط أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

محررو المناطق:

أكدت وزارة الصحة، أنه ُيشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها وكذلك لمن يزور المرضى المنومين.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “السلام عليكم. مراجعة عيادة الأسنان تشمل شرط دخول المحصن بجرعتين أو لا؟”.

وكتب حساب الصحة على تويتر يقول: “يُشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها وكذلك لمن يزور المرضى المنومين. أما المراجعين للخدمات الطبية في الطوارئ والعيادات فيتم تطبيق الفرز عليهم قبل تقديم الخدمة العلاجية”.