استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. منطقة الباحة تتسلم شتلات الجاكرندا

المناطق ـ منطقة الباحة:

قامت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بمنطقة الباحة، باستلام شتلات الجاكرندا وإعادة استزراعها بمشتل الأمانة لتكون جاهزة لزراعتها في الحدائق والشوارع والميادين خلال العام المقبل.

جاء ذلك بتوجيه من الدكتور على السواط، أمين منطقة الباحة، وذلك من خل استكمال المبادرة التي تقدم بها الشاب المهندس أصيل الغامدي.