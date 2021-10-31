استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. منطقة الباحة تتسلم شتلات الجاكرندا

قامت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بمنطقة الباحة، باستلام شتلات الجاكرندا وإعادة استزراعها بمشتل الأمانة لتكون جاهزة لزراعتها في الحدائق والشوارع والميادين خلال العام المقبل.
جاء ذلك بتوجيه من الدكتور على السواط، أمين منطقة الباحة، وذلك من خل استكمال المبادرة التي تقدم بها الشاب المهندس أصيل الغامدي.
بتوجيه من #أمين_منطقة_الباحة د. علي السواط واستكمالًا للمبادرة التي تقدم بها الشاب المهندس أصيل الغامدي، قامت الإدارة العامة للحدائق والتجميل باستلام شتلات الجاكرندا وإعادة استزراعها بمشتل الأمانة لتكون جاهزة لزراعتها في الحدائق والشوارع والميادين خلال العام القادم. pic.twitter.com/N4oibIOhh3
— أمانة منطقة الباحة (@amantalbaha) November 2, 2021
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