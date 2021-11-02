مستشار قانوني: إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف (فيديو)

محررو المناطق:

أكد المستشار القانوني هشام الفرج، أن إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف.

وقال الفرج، إن “المتتبع لعدد حوادث إطلاق النار في المناسبات يرى قتلها نسيا خاصة بالمقارنة بالسنوات الماضية، خصوصا بعد تشديد العقوبة، على مثل هذه الأفعال وجعلها جريمة كبرى موجيبة التوقيف”

وأضاف المسشار القانوني، خلال تصريحات متلفزة: “الآن لا يوجد يستاهل أي فعل من هذا في المناسبات العامة موجب التوقيف”.