احدث الأخبار

مستشار قانوني: إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف (فيديو)
أبرز المواد
 إحباط مخطط لتهريب أكثر من 1.7 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي (فيديو)
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع خلال 2021 
المنطقة الشرقية
 وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاما
أبرز المواد
 فروسية حائل تنظم سباقها الثاني غداً
الرياضة
 إجراء 866 عملية جراحية ناجحة في مستشفيات صحة الجوف
المناطق
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 دراسة: ميكروبيوم الأمعاء مرتبطة بالإصابة بسرطان البروستاتا
أبرز المواد
 أمانة جدة تصادر أكثر من 70 ألف كيلو من العسل مجهول المصدر وإغلاق مستودع مخالف
محليات
 ميسي يتحدث عن موعد اعتزاله.. ويؤكد: لا تهمني جائزة الكرة الذهبية
أبرز المواد
 8334 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة الباحة
المناطق
 نجران تطلق سلسلة الورش التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل 
محليات
مستشار قانوني: إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف (فيديو)

مستشار قانوني: إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف (فيديو)

أبرز المواد
إحباط مخطط لتهريب أكثر من 1.7 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي (فيديو)

إحباط مخطط لتهريب أكثر من 1.7 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي (فيديو)

أبرز المواد
أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع خلال 2021 

أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع خلال 2021 

المنطقة الشرقية
وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاما

وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاما

أبرز المواد

مستشار قانوني: إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف (فيديو)

مستشار قانوني: إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058817
محررو المناطق:

أكد المستشار القانوني هشام الفرج، أن إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف.

وقال الفرج، إن “المتتبع لعدد حوادث إطلاق النار في المناسبات يرى قتلها نسيا خاصة بالمقارنة بالسنوات الماضية، خصوصا بعد تشديد العقوبة، على مثل هذه الأفعال وجعلها جريمة كبرى موجيبة التوقيف”

وأضاف المسشار القانوني، خلال تصريحات متلفزة: “الآن لا يوجد يستاهل أي فعل من هذا في المناسبات العامة موجب التوقيف”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*