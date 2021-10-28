وزير النقل: الاتفاقيات بين المملكة وعُمان تفتح آفاقا جديدة من العمل المشترك (فيديو)

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قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إنه كان هناك اجتماع وورش عمل بين الفريقين من المملكة وعمان، حيث قدموا مقترحات لبرامج من التعاون المشترك في القطاع السككي، والبحري، واللوجستي، وتم إقرار هذه البرامج.

وأضاف وزير النقل في تصريحات متلفزة، أنه تم عمل حوكمة لإدارة التعاون بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاق جديدة من العمل المشترك في مجال النقل والخدمات واللوجستيه،فيما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي وقت سابق، كانت قد وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الرياض؛ مذكرتي تفاهم مع نظيرتها العمانية تتعلق بالنقل البري والجوي؛ حيث تهدف مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في هذه القطاعات، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان المهندس سعيد المعوّلي.

وجاء توقيع المذكرات خلال زيارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعوّلي والوفد المرافق له للمملكة، ولقائه وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على ترسيخ التعاون بين المملكة وسلطنة عمان في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للبلدين لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.