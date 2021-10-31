مسربة وثائق فيسبوك تطالب “زوكربرغ” بالتنحي عن قيادة الشركة

المناطق - وكالات:

هاجمت الموظفة السابقة في فيسبوك، فرانسيس هوغن، مؤسس الشركة، مارك زوكربرغ، ودعته إلى التنحي عن قيادة عملاق التواصل الاجتماعي، والسماح بالتغيير، بدلا من تخصيص الموارد لتغيير اسم الشركة، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وفي أول تصريحات علنية لها أمس الإثنين في برشلونة، قالت هوغن: “أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير في الشركة مادام مارك زوكربرغ هو الرئيس التنفيذي”، مؤكدة أنه “دائما ما تختار فيسبوك التوسع بدلا من إتقان العمل”.

وبحسب رويترز، فإن أحد الأسئلة التي وجهت لموظفة فيسبوك السابقة كانت حول ما إذا كان يتعين على مارك أن يستقيل من منصبه، لتجيب بالإيجاب على السؤال، مشيرة إلى أنها “ربما تكون فرصة كي يتولى شخص آخر مقاليد الأمور.. فيسبوك ستكون أقوى بوجود شخص يركز على الأمان”.

وفي وقت سابق أعلنت فيسبوك تغيير اسم الشركة الأم إلى ميتا مع بقاء أسماء التطبيقات الشهيرة كما هي، وقال مارك زوكربرغ أن ذلك يأتي للتركيز على بناء “ميتافيرس”، وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك.