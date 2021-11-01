أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع خلال 2021 

المناطق ـ المنطقة الشرقية:

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن احصائية المخططات المعتمدة منذ بداية العام الجاري 2021؛ ضمن استراتيجيتها للتخطيط العمراني.



وأوضحت، أن إجمالي عدد المخططات المعتمدة لعام 2021م بلغ (19) مخططاً، (12) منها في مدينة الدمام، و (6) في محافظة الخبر، وواحداً في محافظة قرية العليا، مبينة أن إجمالي مساحة المخططات بلغت (12.183.185.7) متر مربع.



وأشارت إلى أن التطبيقات التي تشرف عليها الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة تسجل المعاملات آليا، حيث سجّل تطبيق تحديث الصكوك (2646) معاملة، و(3714) معاملة تم تسجيلها في تطبيق الكروكي المساحي، أما تطبيق الفرز الإلكتروني فقد سجل (3562) معاملة، وتطبيق الزوائد التنظيمية سجّل (113) معاملة، وتم اعتماد أكثر من (15) مكتب هندسي من قبل تطبيق المكاتب الهندسية، وسُجلت (77) معاملة في تطبيق المشاريع الهامة تنوعت بين الاستخدامات الإدارية والتجارية، وتسجيل (455) طلب في تطبيق البيانات المكانية، وتطبيق طباعة اللوحات والخرائط الرقمية بلغ عددها (1200) لوحة رقمية، كما سجّل تطبيق الاستعلام عن المواقع بالنسبة لحد التنمية أكثر من (120) عملية بحث، وبلغ عدد مستخدمي ” مدينتي “، والمستكشف الجغرافي أكثر من (100) ألف مستخدم، مُشيراً إلى المشاريع الخدمية التي بلغ عدد مراكز الخدمة ضمنها (45) مركز، و عدد (2) مستشفى.



وأشارت إلى أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اعتمد خلال الفترة الماضية الخطة الاستراتيجية لتفعيل نظام المعلومات الجغرافية، وخطة عمل تحديث وتطوير نظام المعلومات الجغرافي، والذي يأتي بهدف تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والتحول بشكل كامل إلى الخدمات الالكترونية والتي تأتي ضمن استراتيجية “رقمي”.