بالضرب المبرح والركل.. فيديو يوثق اعتداء عدة أشخاص على موظفين بأحد المطاعم

محررو المناطق:

رصد مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اعتداء مجموعة من الأشخاص على موظفين بأحد المطاعم الشهيرة.

ويظهر مقطع الفيديو، أحد الأشخاص وهو يضرب أحد الموظفين بالمطعم باستخدام “كرسي”، فيما قام آخر بالاعتداء بالضرب والركل، على موظف كان مغشى عليه على الأرض، كما يبين المقطع اعتداء أحد الأشخاص على موظف ثالث بضربه وركله بالقدم.

وأثار المقطع غضب عارم بين صفوف المغردين، الذين اعتبروا الواقعة دليل على سيادة قانون الغابة لدى هؤلاء الأشخاص، متوقعين القبض عليهم في أقرب وقت.