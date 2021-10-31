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“الشرقية” تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 80 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية

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“الشرقية” تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 80 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية

“الشرقية” تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 80 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1058864
المناطق- المنطقة الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 01/نوفمبر/2021م، 1345 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 80 مخالفة، وإغلاق منشأة مخالفة واحدة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت 7 بلاغات، عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.)

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